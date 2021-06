Tomazina planta mudas no Cinzas

Iniciativa é uma parceria entre prefeitura e Instituto Água e Terra

O diretor do Meio Ambiente de Tomazina, Yuri Oliveira (foto), informou que o município está na primeira fase com 610 mudas nativas para plantio nas margens do Rio das Cinzas.

A ação é uma parceria entre a Prefeitura e o Instituto Água e Terra (IAT), que incorporou o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG), Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná) e Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

O IAT tem como missão proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental paranaense, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade.

“Quero agradecer com muito entusiasmo o prefeito Flávio Zanrosso por apoiar essa ação que visa a arborização urbana”, assinalou Yuri.

Recomendações para Plantio

1. Para o plantio é importante fazer o preparo da área. 2. É fundamental o isolamento da área de animais de qualquer espécie para as mudas não serem destruídas pelo gado, porcos, galinhas etc. 3. Se houver capim ou outra vegetação rasteira é recomendada capina de coroamento ao redor da muda. Se não houver controle do mato as mudas podem morrer ou não se desenvolver por falta d’água, luz e nutrientes. 4. A orientação técnica para o plantio deve ser buscada junto ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR. O plantio correto acarretará economia de tempo e dinheiro. O que deve ser plantado em áreas a serem recuperadas? Os viveiros do IAT dispõem de mudas recomendadas para a recuperação destas áreas.

A orientação técnica para plantio é realizada por técnicos dos viveiros do IAT ou pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR de seu município. Para Manutenção do plantio Todo plantio deve passar por manutenção das mudas no pós plantio até um desenvolvimento mínimo que assegure sua permanência na área, com ações de coroamento, adubação e isolamento de animais que possam causar danos à sua sobrevivência.

