Tiro acerta perna de homem em Pinhal

Disparo de arma de fogo ocorreu durante briga na Avenida Silveira Pinto

Neste domingo, dia 10, por volta das 18h50, a equipe policial atendeu ocorrência de uma briga, com disparo de arma de fogo que acertou terceiro, na Av. Silveira Pinto em Ribeirão do Pinhal.

Ao se deslocar para o local da denúncia, avistou um veículo Peugeot/207SW, preto, que saiu em alta velocidade. Os populares indicaram que no carro estavam os autores do fato.

Diante disso, os policiais acompanharam o veículo, com o giroflex e sonorização ligados, vindo a realizar a abordagem na rua Sinézio de Andrade Borges, próximo ao fórum eleitoral. Realizaram a revista pessoal nos três homens ocupantes do veículo e não constaram nada de ilícito.

Em revista veicular, foi localizado em baixo do automóvel (no asfalto) uma arma de fogo (foto), revolver cal. 38, marca Taurus de cor preta, contendo três munições sendo uma deflagrada e outras duas picotadas, próximo a porta traseira do lado direito, local este ocupado por um dos abordados que assumiu ser sua propriedade. Visto os fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, encaminhado as partes para a sede do 2º Pelotão PM.

Além disso, a equipe ainda foi informada por meio do 190, de que havia dado entrada no pronto socorro um homem ferido na perna por arma de fogo e que o fato teria ocorrido na avenida da cidade. Desta forma, os policiais deslocaram para o hospital e colheram o relato da vítima.

O baleado contou que estava na avenida, viu uma briga, e acabou sendo atingida na canela esquerda pela bala. O atendimento médico entregou a equipe um estilhaço de projétil de arma de fogo havia sido retirado da perna da vítima.

No momento dos fatos, também estava presente uma testemunha que visualizou o sujeito com uma arma de fogo de cano cumprido em sua mão direita, e que esse efetuou um disparo que atingiu seu tio.

As partes foram encaminhadas para a delegacia de polícia civil para demais procedimentos correlatos aos fatos.