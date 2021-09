TG visita escolas municipais de SAP

Crianças da escola Sagrada Família e Aliança receberam a revista “O recrutinha”

Na semana do dia 23 ao dia 28 de agosto, os atiradores do TG 05-004, de Santo Antônio da Platina, visitaram duas escolas infantis do munícipio, a Escola Sagrada Família e a Escola Aliança para comemorar o Dia do Soldado (25).

Nessas visitas, foram realizadas palestras e a entrega da revista infantil chamada “O Recrutinha” para os alunos.

A ação (foto) foi realizada em segurança, seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19.