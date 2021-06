SAP: TG recolhe agasalhos amanhã

Atiradores buscarão doações neste sábado nas residências

O comandante do Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina, sargento de Infantaria Edevilson Buthencourte dos Santos confirmou, nesta sexta-feira, dia 18, que os atiradores recolherão os agasalhos da campanha neste sábado, dia 19.

A iniciativa foi da prefeitura com apoio do Sesc(Serviço Social do Comércio), Vale do Sol, Difusora, e npdiario.

Foram distribuídos semana passada sacos plásticos de cor verde onde devem ser colocados camisas, cobertores, calças, blusas etc. Os jovens passarão nas residências para receber a partir das nove horas de amanhã.

A entrega aos necessitados será efetuada no outro sábado, dia 26.

Os organizadores agradecem a todos que colaborarem.