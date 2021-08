TG platinense recebe coronel Lima

Ele é Chefe da Seção de Tiros de Guerra da 5ª Região Militar

O Tiro de Guerra 05-004 recebeu a Visita de Orientação Técnica (VOT) deste ano de instrução, conduzida pelo Coronel Wilton Carlos Sanchez Lima, Chefe da Seção de Tiros de Guerra (Ch STG)/5ª Região Militar, em Santo Antônio da Platina.

A finalidade foi verificar o nível de conhecimento adquirido na instrução militar pelos Atiradores e a Administração do TG, um dos mais antigos do Paraná.

Na oportunidade, o Che STG reuniu-se com o prefeito José da Silva Coelho Neto e Diretor do TG,

objetivando estreitar e fortalecer a parceria firmada por meio de Acordo do Cooperação vigente entre o

Exército Brasileiro e o Poder Público Municipal.