Terapia capilar é novidade em todo Norte Pioneiro

Profissional atende em Ribeirão do Pinhal

Especialista em Alisamento Orgânico (sem formol) com ativação à Laser há mais de quatro anos, a especialista Adriana Silva (foto principal) vem fazendo sucesso a cada semana que passa. Ela atende em seu estúdio em Ribeirão do Pinhal.

Alisamento Orgânico: Veio para revolucionar o mercado de trabalho e trazer mais qualidade nos alisamentos e principalmente saúde para as clientes e os profissionais cabeleireiros, uma vez que o formol é muito prejudicial à saúde e cancerígeno, inclusive seu uso em cosméticos e salões de beleza foi proibido pela Anvisa(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Vantagens do Alisamento Orgânico:

Sem formol e sem cheiro. Compatível com qualquer tipo de química.

Pode ser usado em gestantes, lactantes e crianças.

Indicado para cabelos loiros, cabelos lavados e secos só com secador, cabelos macios, sedosos, hidratados e super naturais. Efeito semi-definitiva com duração média de cinco meses. Garantia de resultado e qualidade “você livre da chapinha”, enfatiza a profissional.

E agora com mais uma novidade para cuidar da saúde de seus cabelos da raiz às pontas:

• Terapia Capilar.

“A terapia capilar surgiu por que eu sempre me preocupei com o cuidado técnico e perfeito com os cabelos das minhas clientes tanto dentro do meu salão quanto o cuidado delas em casa no dia a dia”, detalha a especialista.

A terapia capilar é uma área que cuida da saúde dos cabelos do couro cabeludo, raíz e pontas…. por completo

Os tratamentos são feitos com ativos naturais, óleos essenciais, argilas, produtos veganos e terapêuticos. E só após análise capilar feita com uma câmera microscópica (dermatoscópio)

Com a Terapia Capilar são tratadas diversas patologias(doenças) do couro cabeludo e da haste capilar: Queda (Pós Covid-19) / Caspa / Foliculite / Alopécias/Eflúvios/Psoríase/ Dermatite Seborreica/Cabelos Fracos e Quebradiços /Dermatites do couro cabeludo/ Inflamações do couro cabeludo /Fortalecimento e Crescimento

Cachoterapia / Ozônioterapia / Laser / Alta Frequência

O Studio Adriana Silva atende com hora agendada e oferece atendimento Personalizado e Humanizado, uma cliente por vez.

De segunda-feira a sábado e também nos feriados.

Endereço: Rua Minas Gerais, 748 – Vila Carvalho

Ribeirão do Pinhal

Para mais informações, clique aqui no

ou Instagram abaixo: