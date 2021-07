SAP:Tentativa de homicídio no centro

Crime foi cometido hoje à tarde em bar na Vila São José

O comerciante João Carlos Farinchun, 59 anos, sofreu tentativa de homicídio em torno de 15h10m desta quarta-feira, dia 21, em seu bar na rua Dom Pedro II, Vila São José, em Santo Antônio da Platina (foto).

De acordo com o aposentado Nivaldo Donizete, 64, (que reside junto com o amigo no fundo do estabelecimento comercial) teria havido uma indisposição entre a vítima e o criminoso no último domingo, dia 18, e, por isso, o desafeto – já identificado – tentou matar o comerciante com três golpes de faca. Donizete defendeu o parceiro, conforme relatou ao npdiario, com uma cadeira e também machucou um dedo(foto).

Farinchun, mesmo atingido, conseguiu correr e se esconder na residência de um vizinho, sendo foi socorrido na sequência rapidamente pelo corpo de bombeiros.

A Polícia Militar compareceu e busca o autor dos ferimentos.

No Pronto Socorro Municipal, permanece estável e não será preciso cirurgia.