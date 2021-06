Tentativa de homicídio leva rapaz à prisão

Efetuou disparos de arma contra vítima na Vila Carvalho

Ofensiva das forças policiais de Ribeirão do Pinhal resultou na prisão de um jovem de 21 anos na Vila Carvalho.

A ação ocorreu por volta de 17 horas desta sexta-feira (11) e decorreu de uma investigação deflagrada para apurar disparos de arma efetuados contra um jovem de 20 anos, no bairro Jardim Bandeirantes, no último dia 4 (quinta-feira).

Munidos de ordens de busca e prisão expedido pela Justiça, policiais civis e militares, além de capturarem o acusado, aprenderam um carregador (foto).

O homem foi encaminhando ao DEPEN (Departamento Penitenciário do Paraná). O inquérito encerrará em 10 dias e será encaminhado ao Ministério Público (MPPR).