Tentativa de furto a veículo em Ibaiti

Elemento já é bastante conhecido no meio por outros crimes

Na manhã desta terça-feira (22) a Polícia Militar flagrou uma tentativa de furto de carro na Rua Joaquim da Silva Reis, em Ibaiti.

PMs foram notificados sobre um bandido forçando-o com uma chave “micha” no centro da cidade, logo foram ao local averiguar a situação. Ao chegarem é que viram a cena. Quando percebeu que os agentes estavam no local e se aproximavam dele, entrou num bar próximo. No entanto, foi abordado no estabelecimento comercial.

No momento da revista pessoal, encontrada uma chave (quando colocada na fechadura, aplica-se golpe seco, o que leva o pino superior a subir sozinho, mantendo a fechadura aberta por alguns instantes).

Já quando realizaram verificação no automóvel , constatado que ele realmente conseguira abrir a porta, pois o proprietário confirmou ter trancado.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.