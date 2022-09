Tentativa de feminicídio e cárcere privado em SAP

Pai da vítima acusou filha de maledicências sobre ele; mulher tinha voltado do enterro do marido ontem

Feminicídio Qualificado Tentado e Cárcere Privado em torno de três horas da madrugada nesta quarta-feira, dia 21, no bairro Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina. Transtornado, um homem de 62 anos esfaqueou a própria filha e manteve dentro de casa suas três netas reféns, mobilizando a Polícia Militar.

No local, em contato com vizinhos, informaram que a mulher de 32 anos recebeu facadas de seu pai e que conseguiu fugir para outra residência, mas que suas filhas de aproximadamente 11, 8, e 3 anos estavam dominadas pelo avô.

Iniciaram as negociações com o criminoso – que não tinha passagens anteriores – através da janela da residência. A faca de cabo marrom com 30 centímetros de lâmina(foto) estava no pescoço de uma das crianças.

Os PMs o convenceram a liberar os menores e a se entregar após 40 minutos. Pres0, levado à 4ª Cia e na sequência à 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Está encarcerado agora numa cela de Andirá.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência em estado grave c ferimentos no tórax.

Pela manhã, o delegado Rafael Guimarães colheu depoimento da mulher no Pronto Socorro Municipal, onde contou que ao chegar em casa após o sepultamento do corpo do marido, o genitor estava fora de si, acusando-a de “falar mal” dele aos vizinhos.

Foi ao quarto e se trancou, mas o homem quebrou a parede, dando os golpes. A filha apresenta lesões de faca no peito e nas mãos. Receberá alta hoje até o final da tarde. As meninas estão bem.