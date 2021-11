SAP: Tentativa de assassinato hoje

Comerciante recebeu pelo menos um tiro na cabeça em sua loja na Vila Ribeiro

Exclusivo: Um atentado ocorreu às 07h40m deste domingo, dia 21, num comércio da Rua Rotary Club, na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina. Um homem invadiu a loja Baião Móveis, que comercializa diversos itens, como geladeiras semi-novas, e atirou várias vezes.

O comerciante estava consciente ao ser atendido e relatou que o autor do disparo era um indivíduo moreno trajando roupa preta, que ele não sabe o nome. Populares disseram que logo após, o elemento correu a pé, fugindo e tomando rumo ignorado.

Na madrugada de sexta-feira, dia 20, alguém já havia atirado na porta da casa do comerciante(foto), que fica perto do seu estabelecimento comercial.

Socorrido pela equipe do corpo de bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para atendimento médico, a principio teve perfuração no cabeça, mais não atingiu o crânio. O disparo ficou alojado no pescoço do lado esquerdo, não estava sentindo suas pernas e iria passar por alguns exames mais apurados.

A vítima tem 47 anos e estava sofrendo ameaças de um rapaz. O pivô do crime seria uma pré-adolescente e o principal suspeito já foi identificado, mas ainda não há provas confirmadas da autoria. Pode ser indiciado principalmente por homicídio tentado.