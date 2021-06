Tenta passar celulares para detentos

Investigações continuam para descobrir se o ato teve sucesso em outro dia

Um homem foi preso nesta terça, dia primeiro, na rua Pedro Claro de Oliveira em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o caso foi registrado após o elemento ter sido identificado por uma câmera de segurança. Foi possível avistá-lo no teclado da Cadeia Pública, tentando distribuir celulares para os detentos.

Fugiu, mas o localizaram caído ao lado do muro no endereço. Encontrava-se com alguns ferimentos, um alicate, além de uma sacola com 4 aparelhos celulares, 2 carregadores, 1 chip da Tim e duas porções de fumo.

Depois que o mandaram para atendimento no Pronto Socorro, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.