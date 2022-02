Tenta mas não consegue fugir

ROCAM prende sujeito que conduzia motocicleta com placa trocada

Na noite desta quinta-feira, 16, a equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) perseguiu e prendeu sujeito que conduzia motocicleta em condições inadequadas.

Enquanto a equipe ROCAM realizava patrulhamento na Rodovia Benedito Lúcio Machado em Santo Antônio da Platina, foram visto dois sujeitos em motocicleta da cor prata (foto), modelo Honda CG 150.

Tal veículo era irregular, pois a luz traseira estava apagada.

Assim, foi dado voz de abordagem pelos agentes a fim de verificar as condições do veículo. No entanto, o condutor (18) desobedeceu a ordem e em alta velocidade iniciou sua escapada. Os agentes iniciaram o acompanhamento tático, acionando o giroflex e sirene de viatura, enquanto seguia o “piloto” que percorria perigosamente as vias da cidade, o que assustou os pedestres e demais condutores de veículos, além de colocá-los em risco.

A certa altura, o elemento perdeu o controle e caiu, com o acompanhando na garupa fugiu a pé.

Após averiguação do veículo, constatou-se que a moto estava com o chassi e o número de motor suprimidos, além de estar com a placa de referência falsa, já que foi evidenciado que pertencia à outra motocicleta.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de direção perigosa e de adulterar sinal identificador de veículo automotor. O ferido, preso e encaminhado ao Pronto Socorro para passar por atendimento médico, após levado à 38° Delegacia de Polícia Civil.