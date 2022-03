Tenta escapar mas moto é apreendida

Honda/CG160 estava em desacordo com as normas também

Durante patrulhamento em Santo Antônio da Platina, a ROCAM(Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) percebeu um motociclista que, ao perceber a presença da PM no local, iniciou sua tentativa de evasão acelerando o veículo e dirigindo em zigue zague pelo trânsito. No entanto, entre a Rua 19 de Dezembro e Cel. Capucho, os agentes o abordaram.

Ao realizarem consulta em sistema próprio interno, constataram que o condutor (22 anos) não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou PPD*. Além disso, a Honda/CG160, mesmo com a documentação correta, tinha o seu escapamento em desacordo das exigências vigentes no Contran.(Conselho Nacional de Trânsito).

Diante dos fatos, o condutor passou por orientação e notificação, e foi liberado, mas o veículo apreendido no pátio da 4ª Cia, na rua Rui Barbosa.

*A Permissão para Dirigir é um documento que antecede a CNH. Todos os brasileiros, quando se habilitam pela primeira vez, recebem a PPD, que tem uma validade de 12 meses. Visualmente, é similar à CNH, mas, na prática, tem algumas especificidades em relação ao documento definitivo.