Telefones da prefeitura apresentam instabilidade

Administração já reclamou à operadora para resolver o quanto antes

A prefeitura vem enfrentando problemas com a empresa OI, antiga gestora das linhas telefônicas fixas, pois após solicitação da migração, a empresa não realizou as alterações das rotas. Com isso, ao ligar para o executivo ocorre o erro de número inexistente ou fica só ocupado. A empresa Inova, atualmente responsável pelas linhas está em tratativas com a operadora OI para solucionar o problema das rotas o mais rápido possível.

A informação é de Joubert Alves Brito (foto) , secretário municipal de Gestão, manifestada na manhã desta quarta-feira, dia 23.

Com relação ao não atendimento dos telefones em alguns setores, após análise da central pode-se verificar através dos logs que os telefones estão registrando as chamadas, mas infelizmente há vários departamentos que estão apresentando dificuldade no atendimento por falta de servidor, pois são muitos funcionários que por conta da Pandemia da Covid-19 se afastam do serviço por contaminação. Além disso, outros se aposentaram e não foram substituídos.

“Acreditados que, com a realização do concurso público 2022, que abarcará 37 cargos, conseguiremos ir solucionando os problemas que se apresentam; toda mudança no início causa um certo transtorno, porém os benefícios para população são duradouros”, disse o secretário.