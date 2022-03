Teatro educa e diverte hoje, amanhã e sexta

O projeto da turnê teve início em 2020 e foi idealizado para comemorar o aniversário de cinco anos do Histórias Eletrizantes, mas precisou ser interrompido devido à pandemia. Com a retomada, os atores pretendem completar as visitas previstas. Os eventos seguem todos os protocolos estabelecidos por cada um dos municípios para a prevenção da Covid-19.

Eles se conheceram no teatro e se apaixonaram. No jornal, conversaram sério também com Arte e Cultura e como é gratificante o retorno do público nas encenações.

As próximas cidades a receberem o espetáculo serão, depois do Norte Pioneiro, Astorga (11 de abril), Santa Fé (12 de abril) e Iguaraçu (13 de abril).