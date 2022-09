Teatro é atração desta semana no Sesi Cultura Paraná

Solo autoral de Pablito Kucarz discute o corpo como casa

Na próxima quinta-feira, dia 29, às 19 horas estará em cartaz no teatro Sesi de Santo Antônio da Platina a peça teatral “O Arquipélago”, que se trata de um solo autoral de Pablito Kucarz (fotos), que estreou em fevereiro de 2019 dentro do projeto Habitat da Súbita Companhia de Teatro.

A Classificação é de 16 anos.

Tudo começou com o questionamento do corpo como casa, como lugar de atravessamentos de questões poéticas, políticas e estéticas. Afinal, o corpo e a casa são lugares onde a existência revela-se em suas múltiplas dimensões, como lugares de memória, de ruído entre o público e o privado, entre o coletivo e o particular. Além disso, o corpo revela-se como identitário, que busca quebrar paradigmas sociais, de gênero, de classe.

Para contar essa relação, a dramaturgia de “O Arquipélago” foi escrita pelo próprio ator Pablito Kucarz, que empresta traços de suas biografias na tessitura da narrativa. Os laços familiares são a base da cena, com a história da mãe do ator, retratada como uma mulher comum. Também se permite questionar esta história quando, em busca de sua própria identidade, se confronta com temas como preconceito, bullying, machismo e violência.

Com tom suave, a narrativa de “O Arquipélago” tem ares de fábula pessoal ao lançar mão de metáforas poderosas: a família que é um arquipélago, juntos porém separados pela água salgada; o garoto mariposa, agredido por ser diferente dos outros garotos; a pedra lançada como um projétil que ao invés de ferir prefere dançar.

A direção é de Maíra Lour, o cenário é de Guenia Lemos, a iluminação é assinada por Beto Bruel, a sonoplastia é de Álvaro Antonio e figurinos de Val Salles, sob realização da Súbita Companhia de Teatro.

Serviço:

Sesi Cultura PR apresenta: “O arquipélago”

Data: 29 de setembro (quinta-feira)

Horário: 19 horas.

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina – Rua José Vieira Gusmão, 850 (próximo BR 153 km 40).

*Ingressos gratuitos, Os ingressos estarão disponíveis para retirada na bilheteria do teatro a partir de meia hora antes da realização. Sujeito a lotação

Mais informações: (43) 3534 8183

Classificação: 16 anos.