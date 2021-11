Tavorense lança livros em evento

Prof. Dr. Fábio Gabriel lançará livros sobre ensino de filosofia e educação

O prof. dr. Fábio Antônio Gabriel, da Rede Estadual do Paraná, atuando em Santo Antônio da Platina, lança nesta quarta-feira, dia 10, às 17h30min no evento III Seminário de Pesquisa do PPEd e XIV Jornada de Ensino de História da UENP “Estágio Supervisionado em Filosofia: análise a partir da percepção de licenciandos” publicado pela editora Bagai e também outro livro que é fruto de uma organização conjunta com diversas instituições de ensino superior “Ágora: fundamentos epistemológicos e pesquisas avançadas em educação” – Editora Pedro e João Editores. Ambos os livros podem ser acessados gratuitamente pelo site o livro” publicado pela editora Bagai e também outro livro que é fruto de uma organização conjunta com diversas instituições de ensino superior “” – Editora Pedro e João Editores. Ambos os livros podem ser acessados gratuitamente pelo site www.fabioantoniogabriel.com

Fábio Antônio Gabriel, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, recebeu bolsa para doutorado concedida pelo convênio CAPES-FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. Ele reside em Joaquim Távora.

Licenciado em Filosofia pela Faculdade Bagozzi, de Curitiba, bacharel em Teologia pela PUC PR, tem especialização em Ética e em Metodologia do Ensino de Filosofia e é licenciado em Pedagogia pelo Instituto Alvorada Plus. Cursou mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com dissertação intitulada: “A aula de filosofia como experiência filosófica”.



Organizou livros publicados pela Editora Multifoco (Rio de Janeiro) e Editora CRV (Curitiba). Publicou artigos científicos sobre ensino de filosofia e educação. Publicou, pela Editora Escala (Lafonte), a obra “Minutos de Reflexão”. Atualmente, está desenvolvendo pesquisa de pós-doutorado em Educação na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).