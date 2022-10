Tatu na Lama abre as inscrições com premiação inédita

Evento acontecerá em dezembro em Massaranduba (SC)

Um dos mais tradicionais encontros de trilheiros do país sorteará uma KTM 350 EXC-F O KM a cada mil inscritos, motocicleta com valor aproximado de R$ 80 mil. Evento acontece em dezembro, em Massaranduba (SC)

O Tatu na Lama deu o que falar com a abertura das inscrições para o seu tradicional encontro de trilheiros, programado para os dias 3 e 4 de dezembro, em Massaranduba (SC).

A cada mil inscritos, será sorteado entre os participantes uma KTM 350 EXC-F 0KM, motocicleta com valor aproximado de R$ 80 mil.

A expectativa é de reunir três mil pilotos de motos, quadriciclos e UTVs, ou seja, muito provavelmente haverá o sorteio de três KTM 350 EXC-F 0KM. Fechando a venda do segundo lote, a primeira motocicleta será sorteada de maneira antecipada para o primeiro lote. Já pensou chegar no evento a bordo dessa super máquina?

Vale a pena correr para o site da patrocinadora master, a Sportbay Eventos, e garantir vaga ainda com desconto promocional. O investimento para o primeiro lote é de apenas R$ 160. O kit do trilheiro é composto por café da manhã, lanche no neutro e almoço. Além disso, há camisa off road para os 3 mil primeiros inscritos.

Claro que o ponto alto do encontro será a trilha, que desta vez terá aproximadamente 60 quilômetros, explorando as belas paisagens da região. Porém, a programação é intensa, contando com muitos expositores, shows de manobras radicais e praça de alimentação.

Segundo um dos organizadores e integrante do Tatu na Lama, Joel Silva, a expectativa é excelente. “Mesmo faltando alguns meses para o evento, estamos chegando ao fim do primeiro lote, o público está bastante animado com a possibilidade de ganhar a KTM. E ainda teremos outros brindes, será uma edição histórica”, afirma.

A Sportbay, principal e-commerce especializada no segmento de peças e acessórios para motos e motociclistas do país, é patrocinadora master do evento.