Almoço tradicional e oriental no TAIYO

O restaurante Taiyo em Santo Antônio da Platina está atraindo muitos comensais no centro de Santo Antônio da Platina.

A reserva de mesas pode ser realizada antecipadamente por meio do Whatsapp ou Instagram

Além disso, atende de domingo a domingo no período noturno com pratos típicos da culinária oriental, porções, lanches, pratos executivos, chopp, cerveja e drinks, ideal para você curtir com sua família e amigos.

Almoço tradicional:

Livre R$ 28,90

Quilo R$ 39,90

Marmitex:

Mini: R$ 12,00

Média: R$14,00

Grande: R$16,00

Almoço culinária japonesa:

Delivery e a la carte

Frango xadrez:

Pequeno: R$31,00

Grande: R$ 55,00

Yakimeshi: R$21,00

Yakisoba:

Carne Bovina: R$32,90

Frango: R$27,90

Frutos do Mar: R$35,90

Misto: R$33,90

Tilápia: R$29,90

Vegetariano: R$27,00

Lombo Suíno Agridoce:

Pequeno: R$35,90

Grande: R$65,00

Costelinha Suína Agridoce:

Pequena: R$ 39,90

Grande: R$ 72,80

Teppanyaki

Mignon Pequeno: R$ 42,90

Mignon Grande: R$ 79,00

Frango Pequeno: R$ 34,90

Frango Grande: R$62,80

Frutos do Mar Grande: 79,00

Frutos do Mar Pequeno: R$ 42,90

Salmão Pequeno: R$ 37,90

Salmão Grande: R$ 69,00

Todos os dias tem um prato da culinária Japonesa, e a partir de sábado terá marmita oriental.

Avenida Oliveira Motta, 1074, Centro (Antigo Restaurante / Pub Vegas)

Horário de funcionamento: