Taiyo inaugura no antigo Vegas

Pensando no melhor atendimento e comodidade para os clientes, o restaurante Taiyo inaugura nesta quinta-feira, dia primeiro, na Avenida Oliveira Motta, 1074, centro (antigo restaurante/pub Vegas).

O Taiyo continuará atendendo no horário noturno com seus serviços a la carte, delivery e rodízio e, ainda, incorporará em seu cardápio as já conhecidas porções do Vegas. Além disso, incluirá almoço com self service e marmitex com a qualidade já conhecida.

Taiyo aguarda todos para prestigiar seu novo espaço a partir de hoje.

Para esse fim de semana o restaurante/lanchonete tem algumas mesas disponíveis para o serviço a la carte e serviço de rodízio no sábado.