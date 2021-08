Taiyo atende presencial e por delivery

O restaurante Taiyo além de possuir um espaço amplo e agradável para o atendimento de seus clientes também atende por delivery. O almoço (servido de segunda-feira a sábado) conta com a opção de Marmitex tradicional e a Marmita Oriental que contém 3 pratos japoneses (+1 opção de prato frio: sunomo ou salada chinesa de repolho). Na parte da noite o amplo cardápio do Taiyo também pode ser apreciado em sua casa! São diversos combos de sushis, pratos quentes da culinária oriental, lanches e porções para você aproveitar. Além disso, o Taiyo possui chopps (de framboesa e pilsen), cervejas e vinhos para que os clientes possam curtir com a família e amigos.