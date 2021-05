Tabacaria do NP viraliza no TikTok

Entre em contato pessoalmente em Cambará , pelas redes sociais ou mande mensagem para o WhatsApp (43) 99930-8574

Criada em agosto de 2019, por Lucas Pitarelo Viégas (capa), a Ruivo Tabacaria vem se destacando no Norte Pioneiro.

De acordo com o proprietário, a visibilidade se expandiu após os vídeos postados no TikTok. Ele diz ter criado para ajudar na divulgação, mas que não esperava um crescimento tão rápido. “Fui surpreendido, postei o primeiro vídeo e, em menos de seis horas, 15 mil de pessoas já tinham assistido. Depois, os números não pararam mais de crescer”, garante.

Atualmente, após pouco mais de um mês de uso, o perfil (@Ruivotabacaria) já contabiliza 15,8 mil seguidores, 141 mil curtidas e vários vídeos viralizados, sendo que um acabou de atingir 1 milhão de visualizações, segundo o jovem.

Veja abaixo:

A empresa também está presente no Instagram (@ruivotabacaria), rede social onde tem outros vídeos com muito alcance (um tem 590 mil acessos). Apesar de ter esta conta desde 2019, só agora começou a atualizá-la regularmente e, por isso, teve grande crescimento. Em pouco mais de cinco semanas, seus seguidores cresceram de 300 para 2.455.

Para conseguir se relacionar mais com seu público, Lucas criou um canal no youtube nesta sexta-feira (14) e comprometeu-se a produzir conteúdos especiais nele. Enquanto isso, repostou um dos seus sucessos. O vídeo, no início, faz referência ao canal Choque de Cultura, assista:

Esta é uma reprodução que acabou de ser postada, o vídeo original com 1 milhão de visualizações está no TikTok, veja também no próprio aplicativo pelo link https://vm.tiktok.com/ZSJfm2cHp/

Sobre a loja:

A empresa ainda não atende em um ponto presencial, as entregas são realizadas via delivery (Cambará/Jacarezinho) e por envios (correio) para todo o Brasil. Além disso, os clientes podem retirar o pedido em sua residência na rua São Paulo, número 1599, localizada na vila Rubim, em Cambará.

Este mês a loja está repleta de promoções, com preços difíceis de encontrar na região:

Na Ruivo Tabacaria você encontrará:

tabaco;

charuto;

isqueiro;

maçarico;

essências;

carvões;

alumínios;

narguilé completo e acessórios.

Conheça alguns narguilés disponíveis: