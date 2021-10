Suspenso rodízio em Santo Antônio

Por tempo indeterminado devido ao volume satisfatório das chuvas dos últimos dias

Está suspenso o rodízio em Santo Antônio da Platina a partir desta terça-feira (5), por tempo indeterminado, devido ao volume satisfatório das chuvas dos últimos dias. A Sanepar continua monitorando os níveis do manancial e dos reservatórios. Caso a seca volte a comprometer o sistema, o rodízio pode ser reimplantado se houver necessidade, com aviso prévio à população. Permanecem as orientações de consumo consciente e de não desperdício.

Os consumidores devem priorizar a água para consumo humano (higiene e alimentação) e fazer uso econômico. Continua vigente o Decreto Estadual aprovado em 5 de agosto de 2021, que estabelece que, “em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais.”

Em paradas de abastecimento emergenciais ou programadas podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

