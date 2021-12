Suspenso rodízio em Carlópolis e Santo Antônio da Platina

Chuvas possibilitam decisão; em Quatiguá, cancelamento será apenas na passagem do ano

As chuvas desta quarta-feira (29) surpreenderam e trouxeram alívio para o Norte Pioneiro.

Em Carlópolis e Santo Antônio da Platina, em algumas horas, foram registrados mais de 50 milímetros de precipitação. Os ribeirões Jaboticabal e das Bicas voltaram a verter água dentro da normalidade nos pontos de captação da Sanepar, o que possibilitou a suspensão temporária do sistema de rodízio nas duas cidades já a partir desta quinta (30).

A situação de Quatiguá, onde choveu apenas 10 milímetros, no entanto, segue ainda sem mudança, O volume recuperou parcialmente o nível do Ribeirão Lajeado, mas não o suficiente para a suspensão imediata do rodízio. Mas, como já previsto, a Sanepar manterá o abastecimento nos dias 31 e 1.º para dar mais conforto à população nesta passagem de Ano. O rodízio retornará no domingo (2) e seguirá a programação até o dia 9, conforme divulgado anteriormente. A Sanepar segue analisando todos os dias a situação e, se houver chuva suficiente, pode suspender a qualquer momento.

O gerente regional da Sanepar em Santo Antônio da Platina, Victor Romano, afirma que a Companhia está buscando novas alternativas de captação de água para cidades da região. A estratégia faz frente à estiagem que colocou os principais mananciais de abastecimento em situação crítica, no limite mínimo de operação, o que exigiu a implantação de rodízios.

“Essa situação é sem precedentes e nos obrigou a esta medida mais dura, porém justa, por não deixar apenas uma região desabastecida, normalmente a mais distante dos reservatórios, em detrimento de outra”, destaca. “O rodízio é um modelo alternativo de abastecimento que visa equalizar a situação de falta de produto no volume suficiente para atender a demanda”, completa.