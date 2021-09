Suspeito de furto é preso em Cambará

Denúncias levaram ao suspeito que negou autoria do crime

Na manhã desta quinta-feira, dia 16, às 10h30, a polícia militar recebeu denúncia de que um indivíduo havia furtado uma televisão de um colégio de Cambará.

Segundo informações, o indivíduo possuía uma tatuagem na mão esquerda. Munidos dessas informações, a equipe deslocou-se para a residência do sujeito, localizada na Vila Rubim, Rua Airton Costa Pinto.

No local, o suspeito autorizou a entrada dos policiais em sua casa para efetuarem as buscas. Durante localizaram uma porção de cocaína e outra porção de maconha embalada. Também encontraram um modem, marca Fiber Home Brasil, que segundo o suspeito é do seu padrasto, e uma placa de televisão, junto a uma quantia de R$100,00. (foto)

Perguntado a respeito do furto, ele negou a autoria. Portanto a equipe encaminhou o mesmo, as drogas e os objetos para o pelotão de polícia militar para a confecção do termo circunstanciado. No pelotão, consultaram o sistema SESP Intranet e verificaram que o sujeito estava com um mandado de prisão em aberto.

Assim, foi dado voz de prisão ao homem e posteriormente o encaminharam para a delegacia de polícia civil.