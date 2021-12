Superpromoção na Maíza Moda Praia

Para aproveitar bem o seu fim de ano: compre um biquíni e ganhe outro

A loja Maíza Moda Praia está com superpromoção. Na compra de qualquer biquíni da loja, você ganha um segundo biquíni. A oferta é válida para a loja física e compras pela internet, do dia 22 de dezembro (quarta-feira) até o dia 31 (sexta-feira).

Mas, atenção, não estão inclusos na promoção o frete, e os seguintes itens: maiôs, saídas e outros acessórios da loja.

Por fim, em caso de necessidade de efetuar troca, os custos do envio será por conta do cliente

Aproveite o fim do ano com novos trajes de banho para curtir o verão.

Veja algumas fotos dos modelos disponíveis, e do espaço agradável:

Loja de biquínis com fabricação própria em Santo Antônio da Platina, no centro, rua 13 de maio, nº 798, perto do posto Milllenium está fazendo muito sucesso. Sempre há promoções.

A empresa recebe o nome de Maiza Moda Praia, em homenagem a fundadora, Maria Luiza Camargo Mendes (mãe de Adriana, casada com o fisioterapeuta Glauber Paulo Muchailh de Almeida), e conta com confecção própria de biquínis, maiôs e saídas de praia (fotos).

A família trabalha unida, Camilla Mendes Almeida, Murillo Mendes de Almeida e Kharine Mendes Almeida. Além deles, contam com uma recepcionista na loja, a Laiane Salomão Rodrigues (fotos).

Telefones para contato:

Telefone fixo: (43) 3534-4144.