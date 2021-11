Super Copa Pro Tork definirá campeões

Última etapa da temporada acontece neste fim de semana, em Ipiranga (PR)

A Super Copa Pro Tork Integração de Velocross irá definir os campeões da temporada 2021 neste fim de semana, dias 27 e 28 de novembro, em um grande evento na pista de 1.100 metros do Jeep Club da cidade de Ipiranga, localizada a cerca de 40 quilômetros de Ponta Grossa (PR).

E além de patrocinar a disputa, a maior fabricante de motopeças da América Latina também conta com alguns pilotos brigando por títulos. São eles: Paulo Stedile – na categoria VX4 Especial, Alex Júnior – nas classes VX1 e 250cc Pró, e Jocimar Ferreira – na Força Livre Nacional.

A programação inicia no sábado, com os primeiros treinos a partir das 11h30 e provas às 13h30. Já no domingo, é retomada com warm up às 7h45 e segue com a realização das baterias às 11h15. O evento é aberto ao público, com ingresso a R$ 20. Haverá ainda transmissão ao vivo pela TV Live Interativa.

Serviço: Super Copa Pro Tork Integração de Velocross

Etapa: Final

Data: 27 e 28 de novembro

Onde: Jeep Club – Ipiranga (PR)

Inscrições antecipadas: eventos.sportbay.com.br

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.