Super Copa do Norte Pioneiro em 2022

Futebol tem participação assegurada de pelo menos nove cidades

Na manhã desta quarta-feira (20), na sede da Secretaria Municipal de Educação de Siqueira Campos, reuniram-se Secretários e Diretores de Esportes de nove municípios do Norte Pioneiro. Tratada a criação da 1ª Super Copa de Futebol com previsão de ser disputada no primeiro trimestre de 2022.

A iniciativa visa valorizar os atletas residentes na região, unindo esporte, saúde e lazer para os praticantes e também para aqueles que forem prestigiar os jogos como torcedores.

Confirmaram participação: Carlópolis, Guapirama, Jaboti, Joaquim Távora, Quatiguá, Ribeirão Claro, Santana do Itararé, São José da Boa Vista e Siqueira Campos.

Outras cidades foram convidadas mas ainda não garantiram suas presenças. O formato permanece indefinido.