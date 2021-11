Sula e Liberta: Roma pede a liberação de ônibus e das vans

Para viagens ao Uruguai nos jogos do Furacão, Flamengo e Palmeiras

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) encaminhou nesta quarta-feira, dia dez, Requerimento à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) solicitando providências para a imediata liberação do tráfego de ônibus e vans em viagens ao Uruguai.

Torcedor do Athletico, Romanelli está preocupado com o acesso dos torcedores para acompanhar as finais da Copa Sul-Americana entre Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino no próximo dia 20 e da Libertadores da América, entre Palmeiras e Flamengo, em 27 de novembro. Os dois jogos serão disputados em Montevidéu, capital do Uruguai.

O parlamentar explicou que muitas agências e proprietários de veículos de fretamento estão se queixando que não conseguem cadastrar a liberação da viagem no site da ANTT. “Hoje, já estão liberados automóveis e aviões, por que não autorizar os ônibus e vans, naturalmente com os devidos cuidados sanitários?”, questionou.

Romanelli também conversou sobre o pedido com o deputado federal Toninho Wandscheer, (Pros) coordenador da bancada federal do Paraná em Brasília, para reforçar o pedido. “Precisamos liberar os ônibus e vans dos torcedores do nosso Furacão para que possamos comemorar o bicampeonato da Copa Sul-Americana”, exultou.