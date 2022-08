Sujeito dispara contra inquilino em Jacarezinho

Se rendeu e assumiu a autoria do crime

Nesta terça-feira (16), por volta das 20h, a Polícia Militar de Jacarezinho recebeu denúncia de vítima de 38 anos acerca de disparo com arma de fogo

O denunciante relatou que o autor do crime já havia ido até a residência do inquilino e se desentenderam no dia anterior. Na terça, foi pego de surpresa com o disparo, que atingiu seu tórax, e ainda houveram mais tiros, mas que a arma falhou.

Os policiais fizeram busca no local, mas não o encontraram. A vítima foi encaminhada ao hospital enquanto a equipe continuou com as diligências e localizaram o criminoso no bairro Vila Scyllas, em que houve rendimento deste.

Em revista pessoal, nada foi encontrado. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro e às autoridades posteriormente.