Sportbay Macacolama é sucesso de trilhão

Maior encontro de trilheiros do estado contou com 1.501 inscritos, entre motocicletas, quadriciclos, UTVs e bikes

O Sportbay Macacolama 2022 reuniu 1.501 motocicletas, quadriciclos, UTVs e bicicletas para o maior encontro de trilheiros do estado de São Paulo, entre os dias 21 e 23 de outubro, na pequena cidade de Cajati, localizada no Vale do Ribeira. A programação contou com show de Fernando e Sorocaba, apresentações de manobras radicais e feira de negócios, transformando o evento em uma verdadeira festa do off road.

As bikes foram as primeiras a largarem no domingo pela manhã. A classe Cicloturismo teve um percurso de 26 quilômetros, com ar de passeio por estradões e parada na fábrica de doces TROPDAN. Já na Sport foram 36km de estradão, pequenas subidas e decidas. Mas a Pro exigiu habilidade dos competidores, com 58km bem pesados, muita montanha, descidas técnicas e rápidas.

O ronco dos motores tomou conta da cidade quando os quadris e UTVs largaram, seguidos pelas motocicletas. A execução do hino nacional junto ao barulho emocionou o público. E lá foram eles para um percurso de aproximadamente 65km, passando por belas paisagens da região, incluindo a Cachoeira do Manoel Gomes. O Morro do Desafio e também um trecho de Hard Enduro deram um toque especial.

Grandes nomes do esporte estavam entre os participantes. Os pilotos Emerson Loth – heptacampeão brasileiro de enduro de regularidade, e Rafael Espíndola – bicampeão brasileiro de rali, ambos representantes da Pro Tork Racing Team, saíram no pelotão da frente, junto a vários influencers do segmento, como Steka 135, Júnior 230, e Vanessa na Trilha.

No retorno, a felicidade estava estampada no rosto de todos, confirmando o sucesso que faz o Macacolama ser reconhecido em todo o Brasil. E para fechar com chave de ouro, teve o esperado sorteio dos prêmios. O principal, a KTM EXC 300, saiu para um morador de Cajati, que não tinha moto e nunca havia feito a trilha, mas sempre comprava o bilhete para participar: Fabiano Oliveira Alves.

Segundo um dos organizadores, Danilo Barreto, a quarta edição do Macacolama entrou para a história. “Fizemos um grande trabalho em equipe e gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram, incluindo nossos patrocinadores, prefeitura, câmara municipal e departamento de cultura. Nosso foco sempre foi bem receber o trilheiro, proporcionar uma boa experiência. Acredito que cumprimos o objetivo. Agora é descansar e pensar no ano que vem. Aguardem!”, afirma.

Ganhadores do sorteio:

KTM 300

Fabiano Oliveira Alves – Cajati SP

CRF250F

Julio César Ferreira – Cidade não informada

Rubens Paula – Indaiatuba SP

Bike Audax 555

Skarlety Bonfim – Araucária PR

Quadriciclo Taurus

José Roberto Lazaris – Massaranduba SC

Minimotos Pro Tork

Fabiano Antonio França – Miracatu SP

Edinaldo Almeida Santos – Itapecerica da Serra SP

Jeferson Silva Santos – Cajamar SP

Wallace Ciegras – Indaiatuba SP

Cleverson – Contenda PR

João Bianor Souza – Eldorado SP

Bota

Elino Souza – Registro SP

Capacete

Edcarlos Nolasco – Registro SP

O Sportbay Macacolama 2022 tem o patrocínio da Sportbay e Pro Tork.