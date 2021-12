Sorteio de prêmios da ACIJA amanhã

Evento será no salão social da entidade com transmissão pelo Facebook

O sorteio da campanha Natal Show de Prêmios ACIJA (Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho) acontece nesta quinta-feira (30) à partir das 17 horas no salão social da associação e com transmissão ao vivo pelo Facebook da instituição.

A promoção foi lançada na segunda-feira, dia 8 de novembro, durante uma live especial da ACIJA. A campanha deste ano da associação comercial de Jacarezinho irá sortear duas motos, uma bicicleta e duas TVs 42 polegadas.

Também durante a live desta quinta-feira (30) haverá a divulgação do vencedor ou vencedora do prêmio de vendedor do ano de 2021 no comércio de Jacarezinho. Estão concorrendo, Grazielle da loja Cavi’s Baby, Pedro da Liberatti e Lucas do Barbarril. O(a) vencedor(a) levará o título de vendedor(a) do ano, além de R$ 500 em compras para utilizar em lojas participantes da iniciativa.

Assim como em outros anos a campanha Natal Show de Prêmios ACIJA aconteceu com cupons em formato de raspadinha, onde os clientes puderam ganhar vale brindes e vale compras de R$ 100 na hora e ainda concorrer aos prêmios principais, duas motos CG 160 Start, uma bicicleta aro 29 e duas TVs 42 polegadas. Nesta terça-feira (28) aconteceu o show de encerramento das festividades natalinas com Jair Supercap Show na praça Rui Barbosa.