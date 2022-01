Sorteio do Natal de Prêmios ACIJA

Onze pessoas foram premiadas na campanha da entidade

Ao todo, 11 pessoas foram premiadas no sorteio da campanha Natal Show de Prêmios ACIJA 2021. O sorteio que aconteceu com transmissão pela página da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho no Facebook, contou com presença da diretoria, alguns moradores e vendedores.

O sorteio aconteceu na quinta-feira (30) e contou com a premiação de duas motos, uma bicicleta, duas TVs 42 polegadas, além de baldes e cestas recheadas com produtos e tábuas de carne.

A campanha contou com mais de 50 mil cupons desde o lançamento no dia 8 de novembro, também em uma live na página da ACIJA. Ainda durante o sorteio, houve a premiação do vendedor do ano na cidade.

Lucas Souza e Silva, colaborador do Barbarril foi o vencedor após votação pelo instagram da ACIJA. Ele recebeu 1415 curtidas e ficou em primeiro colocado. Além do título de vendedor do ano, Lucas ganhou um vale compras de R$ 500 para utilizar em lojas participantes da campanha e um baldinho recheado de produtos.

Em segundo lugar ficou Pedro Paulo Venâncio Soares da loja Liberatti. Ele levou R$ 300 em compras para utilizar em lojas participantes da campanha e um baldinho de produtos. A terceira colocada foi Grasielle Silva Fogaça dos Santos da loja Cavi’s Baby e também levou R$ 200 em compras para utilizar em lojas participantes da campanha e um baldinho de produtos.

Os prêmios principais da campanha foram sorteados intercalados. Os vendedores Lucas e Grasielle além de moradores da cidade também ajudaram no sorteio dos prêmios. Tatiane Aparecida Evangelista e Karina Kurman ganharam uma TV 42 polegadas cada. A bicicleta aro 29 foi sorteada para Valdomiro Batista Amoris. Já Ilana Carla Braga e Sidnei Daniel foram os sorteados que levaram para casa, uma moto 160 start cada um.

Premiados

Cesta + Alinhamento Auto Escap Calegari – Fábio Augusto de Oliveira

Prêmio 1 Sincol – Douglas Fabe – Loja: Ótica Especialista.

Tv 1 – Tatiane Aparecida Evangelista – Loja: PVG Móveis

Prêmio 2 Sincol – Maria Neiva P. Falluri. – Loja: Mamãe Coruja.

Tv 2 – Karina Kurman. – Loja: Terra Nostra.

Bicicleta – Valdomiro Batista Amoris. – Loja: Elcyana MODAS.

Prêmio 3 Sincol (Portal da Cidade) – Andrei Silva. – Live.

Baldinho (Acija) – Luana Rosa Dias. Live.

Kit Churrasco (Molini’s) – Ademar S Rodrigues. Live.

Moto 1 – Ilana Carla Braga. Loja: Terra Nostra.

Moto 2 – Sidnei Daniel. Loja: O Kilão.

Vendedor do ano

1º Lucas Souza e Silva

2º Pedro Paulo Venâncio Soares

3ª Grasielle Silva Fogaça dos Santos