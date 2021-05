Norte Pioneiro: soja rende R$ 1,8 bilhão

A produção de soja no Norte Pioneiro foi satisfatória nesta safra de 20/21 com boa produtividade e bons preços elevando o VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) regional. A cultura corresponde ao segundo maior VBP da região só superada pelo Frango de Corte.

O produto está entre os três maiores VBP em 17 dos 23 municípios da regional do Núcleo Regional da Seab em Jacarezinho (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento) mostrando a sua importância para a economia norte-pioneirense. A informação é do chefe, Fernando E.G. Vieira.

Wenceslau Braz tem a maior área plantada (18,1 mil hectares) seguido de São José da Boa Vista e Cambará.

A área plantada nesta safra foi de 171,5 mil hectares (aumento de 3,5% em relação a área da safra passada) com uma produção de 669.045 toneladas do grão (aumento de 14%) em plena pandemia. Isto mostra a opção dos produtores de substituição das áreas de plantio de milho 1ª safra pela soja e a boa produtividade desta safra.

O rendimento de 3.900 kg/hectare foi favorecido pelas chuvas frequentes acompanhadas de períodos de sol ocorridas neste verão.

O soja renderá cerca de R$ 1,8 bilhão no Norte Pioneiro, dinheiro que circulará na região gerando emprego e renda.

O preço do produto em alta este ano (R$ 163,00/saca atualmente) estimulou a comercialização de 80,7% do total da safra de soja produzida.

Fernando disse ter observado que cooperativas têm ampliado a sua participação na região.

Exemplo recente: CAPAL em Pinhalão e Integrada em Santo Antônio da Platina. “Mas essa instalação de entrepostos receptores de grãos também se verifica em outros municípios como Wenceslau Braz, Carlópolis, Ibaiti entre outros. Penso que a transformação dos grãos produzidos aqui na região em alimento animal (ração) e humano (óleos e subprodutos) agrega valor e é uma boa opção para o desenvolvimento regional”, adiciona o especialista em agropecuária.

Curiosidade: O correto seria escrever e falar ‘‘o soja’’ porque essa planta é uma espécie de feijão, masculino. No entanto falar ‘‘a soja’’ não está totalmente incorreto, porque a pessoa está se referindo como ‘‘a planta soja’’, aí nesse caso é feminino. Assim, ambos podem ser usados.

A secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento alertou os produtores que no último sábado, dia 15 de maio, terminou o prazo para a colheita ou dessecação da soja no Paraná. O objetivo é preparar as áreas de cultivo para o vazio sanitário, período no qual é proibido semear ou manter plantas vivas de soja no campo.

O vazio sanitário visa reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática, considerada a principal doença da soja, devido à rapidez com que se dissemina nas plantas e o potencial destrutivo.

A medida busca evitar a possibilidade de ocorrência da doença durante a safra. No Paraná, o vazio sanitário acontece no período de 10 de junho a 10 de setembro. O dia 9 de junho é o prazo final para a eliminação de plantas vivas nas propriedades rurais. As determinações e prazos estão previstos na Portaria 342 de 2019, da Adapar, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e o cumprimento é obrigatório.

Os produtores rurais que não cumprirem as recomendações estão sujeitos à aplicação de multas e, em casos mais graves, interdição da propriedade. Além do vazio sanitário, as estratégias de manejo da doença incluem a utilização de cultivares precoces e a semeadura no início da época recomendada, para que o fungo não ataque plantas muito jovens e a doença se desenvolva com mais severidade; o uso de cultivares com genes de resistência e de fungicidas. Há três safras, os sojicultores paranaenses contam com o serviço Alerta Ferrugem, do IDR-Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater, que monitora a ocorrência dos primeiros esporos de ferrugem asiática nas lavouras de soja.