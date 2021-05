Só 6 colégios do NP têm aula presencial

Dos núcleos regionais de Educação do Norte Pioneiro, apenas o de Jacarezinho tem colégios com aulas presenciais nesta segunda-feira, dia dez. São seis estabelecimentos de ensino em quatro municípios:

José Pavan (Jacarezinho);

João R. Chueiri (Ribeirão Claro)

Ruth M. Correa (Ribeirão do Pinhal);

Edith S Prado de Oliveira (Santo Antônio da Platina);

Maria Dalila Pinto (Santo Antônio da Platina) e

Moralina Eleutério ( Santo Antônio da Platina).

Nos NREs de Cornélio Procópio, Wenceslau Braz e Ibaiti, todos preferiram permanecer no remoto.

Nesta segunda-feira (10), 200 colégios estaduais paranaenses, em 68 municípios, retornaram às aulas presenciais, adotando o modelo híbrido de ensino, com parte dos alunos em sala de aula e parte em ensino remoto, assistindo às aulas ao vivo. Os espaços estão equipados com computadores e internet, possibilitando que os professores interajam com ambos os grupos de estudantes ao mesmo tempo.

O retorno acontece em 15 dos 32 NREs (Núcleos Regionais de Educação), a maioria na região Oeste do Estado, sendo 55 colégios no NRE de Toledo, 27 no NRE Foz do Iguaçu, 22 no NRE Cascavel e 19 no NRE Umuarama. Os demais colégios estaduais permanecem no ensino remoto (por meio da plataforma digital Aula Paraná, das video-aulas exibidas na TV aberta e no YouTube, além dos kits pedagógicos impressos) e devem retornar às atividades presenciais gradualmente, ao longo das próximas semanas. Confira AQUI a lista de colégios com retorno presencial.