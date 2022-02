Siqueirense ganha medalha de prata no “Festival das Águas”

Competição de canoagem disputada em Guaratuba

A Siqueirense Izadora de Paula (foto principal e ao centro) conquistou a medalha de prata no sábado por volta das 15h30m na categoria Seaside Cross, em competição de canoagem acirrada no Festival das Águas, na Baia de Guaratuba , litoral paranaense.

Karina Aparecida Cristoni Morales, pedagoga que acompanha e dá suporte à equipe, manifestou a emoção pela conquista da medalha de Prata para o município de Siqueira Campos.

Izadora é moradora do Balneário da Alemoa, e no momento da conquista houve festejo da comunidade, com queima de fogos, para comemorar o feito inédito.

Guaratuba é um município, cujas principais atividades econômicas são a pesca, a agricultura e o turismo. Neste domingo 13, entre os atletas da região que vão disputar a maratona aquática está Davi Manoel Costa Câmara, de 11 anos, também do Balneário da Alemoa (Texto e fotos: Agência Criativa).