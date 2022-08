Policial de Siqueira Campos empossado como novo delegado

Trabalhou durante 12 anos na Polícia Militar

Jean Paulo da Silva Brunhari (fotos acima no centro de cinza), de 32 anos, trabalhou durante 12 anos na PM em Wenceslau Braz, Salto do Itararé e Siqueira Campos. Passou no concurso, foi empossado como delegado da Polícia Civil e, após quatro meses na escola da corporação, assumirá em município ainda não designado.

Ele agradece a PM, a quem serviu com eficiência e orgulho (notadamente do pai, o cabo reformado José Hugo e da mãe, dona Inês), mas agora encara a profissão na Civil quase como uma extensão.

Recentemente, foi homenageado por colegas no Pelotão siqueirense.

É casado com Aline Fraga, e tem uma filha, Ana Laura.