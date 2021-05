Siqueira: Morre piloto de moto

Batida envolveu também charrete e Renaut/Master em Tomazina

Acidente às 18h40m no KM 46 da PR-272 causou uma vítima fatal nesta segunda-feira, dia dez, em Tomazina. Ao contrário de boatos infundados, o piloto da Honda/NXR 150 (placa de Altônia/PR) Otávio Augusto Lopes de Lima, de 26 anos, morreu. Não foi quem conduzia um veículo de propulsão animal, que, pelo contrário, fugiu do local inclusive levando o cavalo.

De acordo com informações colhidas no local, a moto trafegava pela rodovia estadual e bateu na traseira da charrete e logo depois colidiu contra um Renaut/Master, o qual viajava no sentido contrário da via.

Realizado o teste de etilômetro para o condutor do carro foi de 0,00 mg/l.

Não realizado o exame para o rapaz da motocicleta, pois estava hospitalizado e entrou em óbito posteriormente. A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense atendeu a ocorrência.