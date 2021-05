Siqueira combate exploração sexual

Disque 100 e faça denúncia na sua cidade

Uma campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes está sendo realizada na zona urbana de Siqueira Campos e no Distrito da Alemoa, com apoio da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual. A ação é em homenagem ao último domingo deste mês, quando se enfatiza o Nia Nacional do Enfrentamento à Violência.

As autoridades responsáveis pelo evento convidam toda a população para fazer parte da conscientização. A campanha, que terminará no dia 30, está divulgando canais de denúncia para crimes nessa área.

O Promotor de Justiça da Comarca de Siqueira Campos, Bruno Ferreira, está dando suporte aos organizadores.