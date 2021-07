Siqueira Campos vacina os de 34 anos

Na segunda-feira no Posto Central com CPF e comprovante de endereço

A Secretaria de Saúde siqueirense informou que, na segunda-feira, dia dois, as pessoas com 34 anos completos poderão se vacinar. Basta procurar o Posto Central, com o CPF e comprovante de endereço.

A equipe de vacinação fará horários expandidos, para poder atender aqueles trabalhadores que não consigam ir antes das 17 horas. Assim, poderão procurar a sala de vacinação até às 19 horas.

Boletim epidemiológico da Covid-19 atualizado em Siqueira Campos: 4.192 casos confirmados desde o início da pandemia, entre estes 4.090(quatro mil e noventa) recuperados, dezessete com o vírus ativo,(15 em casa mais dois internados), 85 (oitenta e cinco) óbitos e 12 suspeitos aguardando resultados dos exames.