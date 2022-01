Siqueira Campos tem 55 novos casos

Foram 256 pessoas que testaram positivo e se encontram em isolamento domiciliar

O município de Siqueira Campos registrou 55 novos casos de coronavírus em apenas 24 horas. Nesta terça-feira, dia 11, a Vigilância em Saúde emitiu um novo Boletim Coronavírus atualizado com 4.773 casos confirmados desde o início da pandemia, entre estes 4.442 foram recuperados, 256 pessoas testaram positivo com vírus ativo e se encontram em isolamento domiciliar, 90 óbitos e 72 suspeitos aguardam o resultado de exames encaminhados para o LACEN.

A Secretária de Saúde Valeriane Guidio Ferreira, afirma que o crescimento de novos casos do vírus em todo o mundo assusta a população, porém acredita que o momento é de conscientizar de volta a comunidade para que volte adotar as medidas protetivas:

“Esse aumento significativo de novos casos do vírus registrados em dezembro e início deste ano, é o resultado viagens para fora do município, bem como as pessoas que vieram de fora visitar parentes e amigos e sem dúvida as aglomerações e o relaxamento no uso de máscaras e álcool gel. A pandemia ainda não acabou, por hora não vamos adotar nenhuma medida restritiva, vamos focar nas orientações para a nossa comunidade volte seguir as medidas protetivas, evitando assim novos contágios. Temos hoje 256 novos casos, porém nenhum paciente internado, esse é resultado de quase 90% da nossa população já vacinada com 2ª dose. Vamos novamente conter o avanço da contaminação em nosso município, porém novamente contamos com a participação de todos nessa luta” concluiu.

A vacinação contra a COVID-19 nos próximos 3 dias excepcionalmente 12, 13 e 14 de janeiro, será no Ginásio de Esportes Raulino Ceccon, com atendimento das 9,00 às 15,00 horas, ininterruptos. O atendimento ao público continua no Centro do COVID-19 ao lado da Santa Casa de Misericórdia(Agência Criativa – David Batista).