Siqueira Campos registra mais 18 casos da Covid-19

Cuidados devem ser mantidos por toda a população

Novo Boletim Coronavírus atualizado nesta segunda-feira, dia 17, com os dados de Siqueira Campos registrou o total de 272 infectados com o vírus, veja abaixo as informações atualizadas:

4968 casos confirmados desde o início da pandemia, dentre estes:

4606 (quatro mil seiscentos e seis) recuperados;

272 com vírus ativo ;

; 271 em isolamento domiciliar;

01 internado (transferido);

90 (noventa) óbitos ;

; 237 suspeitos aguardando o resultado do exame.

Devido o aumento de casos no Estado do Paraná, os resultados estão demorando em torno de 4 a 7 dias para sair.

Continue seguindo as medidas sanitárias e utilizando máscaras.