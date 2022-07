Siqueira Campos recebe Jogos de Aventura e Lazer

Apresentações de Balonismo, BMX Freestyle, campeonatos paranaense, aulas experimentais etc

Siqueira Campos sedia mais uma etapa dos Jogos de Aventura e Natureza. com campeonato paranaense de dois esportes, apresentações, e aulas experimentais de Slackline e Stand Up Paddle.

Os jogos acontecem no balneário da Alemoa, seguindo até este domingo, dia 31 de julho, com exceção das apresentações, que serão em frente ao Ginásio de Esportes Raulino Ceccon.

Apresentações – 29 de Julho

As atrações de exibição foram bem exóticas, gratuitas e apenas no sábado: a partir das 2o horas houve Balonismo (esporte aéreo praticado com um balão de ar quente) e às 19h, BMX Freestyle(apresentações com manobras), ambas apresentações em frente ao Ginásio de Esportes.

Competições- Houve disputas sérias na Canoagem Maratona e Futevolei, ambas as modalidades disputadas no balneário da Alemoa.

Clínicas – Aulas Experimentais

Ainda na Alemoa, mais duas grandes atrações foram as clínicas (aulas experimentais) de Slackline (esporte de equilíbrio sobre uma fita esticada no ar) e Stand up Paddle (modalidade em que o praticante ficava em pé na prancha com a utilização de remo).