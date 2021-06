Siqueira Campos organiza Mostra

Promoção deverá ser no segundo semestre deste ano

Flávio Melo, do Departamento de Cultura de Siqueira Campos, está convidando artistas plásticos, escultores, fotógrafos, tatuadores, desenhistas etc do município, visando participação de um encontro cultural, que deverá ocorrer em data ainda a ser definida, no segundo semestre deste ano.

Segundo ele, o projeto tem como premissa a reunião de artistas de diferentes técnicas e segmentos para exporem seus trabalhos e divulgarem seus talentos, “o evento servirá também para que possam vender suas obras, sem a intervenção do Departamento de Cultura, sendo a eventual comercialização das obras expostas acordada entre o artista e o cliente”, justifica.

Para a Mostra, o interessado deverá inscrever pelo menos dois trabalhos, sendo que uma deles ficará, como doação para o acervo da Pinacoteca de Siqueira Campos (Agência Criativa/David Batista).