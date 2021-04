Siqueira Campos inicia pavimentação

De quatro ruas no valor de 800 mil reais

A prefeitura de Siqueira Campos iniciou a pavimentação asfáltica de quatro ruas, com recurso oriundo do governo federal, emenda do deputado federal Diego Garcia, que atendeu o ofício nº 102/2018 feito pelo vereador Márcio Junior.

O valor do repasse de 800 mil está sendo investido nas ruas Espírito Santo e Minas Gerais, no centro da cidade e Rua Da Paz e Da Fraternidade no Bairro Nascente do Sol (foto).

A obra vai cobrir um total de 7. 545,33 metros quadrados em concreto Betuminoso Usinado Quente, com 6 centímetros de espessura.

O vereador destacou a importância da participação do prefeito Luiz Henrique Germano (PSD), vice Paulo Cesar Leite, ‘Paulão’ (PSL), e da arquitetas Kelly e Phamela, pela condução do processo de liberação do recurso que demanda agilidade no tramite legal, “primeiro quero agradecer o deputado pelo companheirismo, pois sempre está atendendo os nossos pedidos. Já são vários recursos em emendas enviado pelo deputado, que veio de encontro com as necessidades da nossa gente. Vale relembrar que entre outros a pavimentação da Rua Siqueira Campos no Balneário da Alemoa, foi uma emenda do Diego”, disse.