Definida data de campeonato de pesca em Siqueira

No Balneário da Alemoa no próximo dia nove de abril

A Comissão Organizadora do 9º Campeonato de Pesca a Corvina (Alemopesc), um dos mais tradicionais do Norte Pioneiro, já tem data marcada. A iniciativa reúne o segundo maior número de competidores, sempre realizado no Balneário da Alemoa no município de Siqueira Campos.

O evento organizado pelos departamentos de Esporte e Lazer; de Meio Ambiente e de Turismo, da prefeitura de Siqueira Campos, mais comissão organizadora, formada por pescadores e integrantes da comunidade, marcaram para nove de abril.

O diretor de Esporte e Lazer, Luciano dos Santos, informou que nesta quinta feira, dia três, a Comissão Organizadora deverá se reunir para definir mais detalhes, como por exemplo: horário da partida dos barcos, o tempo de permanência na água, os intervalos para mudança de lugar na represa, a modalidade a ser utilizada para apontar os vencedores (peso ou tamanho), valor da inscrição para cada embarcação, a premiação oferecida para os vencedores, quantidade de participantes por embarcação, até que colocação será oferecido premiação etc.

O campeonato deverá superar o número de 149 embarcações inscritas no evento em 2019, ficando atrás do município de Carlópolis com o PESCAR que já entrou para o livro de Recordes Brasil com a maior concentração de embarcações (344) reunidas em uma competição de pesca(Reportagem: Agência Criativa).