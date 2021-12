SIPAT 2021 realizada no Grupo 2 Irmãos

A Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho ocorreu em novembro

No final de novembro a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) do Grupo 2 Irmãos realizou na empresa a SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, encerrando mais um ano com orientações e reflexões sobre prevenção e mantendo todos os cuidados de distanciamento social devido a pandemia.

Nestes dois últimos anos principalmente, a sensação de perda tem provocado pensamentos negativos, sentimentos de tristeza, indignação e falta de crença, consequentemente impactando diretamente em nosso comportamento.

Diante disso, o Grupo 2 Irmãos e a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, vem atuando dia a dia na prevenção de acidentes e em busca de melhores condições no clima organizacional de cada setor.

A equipe organizadora do evento, presenteou os colaboradores da empresa com a palestra de Lúcia Lopes, a profissional é Psicóloga e palestrante há mais de 20 anos, com o tema Gestão da Emoções. Embora o tema seja complexo, Lúcia com muita habilidade e competência promoveu a reflexão em cada um que ali esteve presente. Lúcia apontou que nossos pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, impactando em nossos resultados. De acordo com Lúcia tudo depende de nós analisarmos esses resultados e buscar ajuda, de preferência psicológica porque são nossos pensamentos que necessitam de ajustes.

No decorrer da semana também houve a apresentação de vídeos e mensagens informativas por meio de canal interno, e o evento foi finalizado com o tradicional sorteio de brindes.

Os Cipeiros, agradecem ao Grupo 2 Irmãos pelo apoio incondicional à SIPAT, a Lúcia Lopes pela leveza das palavras que levaram nossos colaboradores à reflexão de seus pensamentos, aos demais profissionais que também contribuíram com importantes informações dentro de suas expertises através de vídeos, Camilla Mendes (Fisioterapeuta), Alcione Marques Fernandes (Coach, Consultor de Empresas), SEBRAE unidade de Jacarezinho, Édson Farias (Artista) e Silvia Almeida (Consultora de Empresas). Os agradecimentos também se estendem a todos os parceiros da empresa que contribuíram com os brindes para o sorteio.