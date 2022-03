Sindicato Rural Patronal de SAP homenageia Diniz

Secretário Municipal do Planejamento se despede do cargo e dos colegas neste fim de semana

Como esperado desde o início de 2022, nosso amigo Airton Sérgio Diniz pediu sua saída do cargo de secretário municipal de Planejamento da Prefeitura de Santo Antônio da Platina. Neste fim de semana, após quase cinco anos e meio dedicados à função, vai descansar um pouco. Queremos prestar uma homenagem pública para esse homem cristão, bom e decente e que tanto bem fez para a comunidade de todo o Norte Pioneiro.

Deixou um legado positivo na atual gestão com projetos concretizados e encaminhados.

Vai cuidar de questões pessoais depois de ter sido também comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho. Chegou na Cidade Joia em 1988 e deseja agora passar mais tempo com amigos e familiares, em especial as filhas Ana Paula e Lanna Vivien, e a esposa, Rosângela.

Foto de Afonso Junior e Airton Diniz durante reunião ano retrasado na sede do sindicato

Religioso, cidadão honorário platinense(título entregue em 2013), sempre foi prestativo com todos e não foi diferente com nossa gente do campo.

Nossa eterna gratidão, Coronel Diniz, sua presença calma, sua alma leve, a maneira sensata com que conduz sua vida e a inspiração boa que lhe anima, evidenciam seu caráter.

Muito obrigado e que Deus continue lhe concedendo saúde e felicidades.

José Afonso Junior

Presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina e região.