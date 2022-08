Sicredi tem mais um sorteado na Poupança Premiada

Saiu para Figueira, que já teve grande prêmio em outra edição da Promoção

A mais recente ganhadora do prêmio semanal de R$ 5 mil da promoção Poupança Premiada Sicredi é do Município de Figueira. A entrega já aconteceu. Valéria Cordeiro Palma foi a sortuda da vez na agência que tem a fama de pé quente por já ter entregue outros prêmios aos seus associados.

Participaram os Diretores Alex Henrique Possi e Rui Loiola de Souza, junto do Gerente Regional, Caio César Baggio, do Analista de Investimentos Caio José Munhão da Silva e da Gerente, Soraia da Silva Lázaro.

A ganhadora conta que poupar no Sicredi já é uma tradição da família: “Minha mãe me aconselhou abrir uma poupança no Sicredi. Todas nossas movimentações são feitas aqui” , relata, adicionando: “No momento estou desempregada e esse dinheiro vai ajudar muito”.

O Diretor de Negócios, Alex Henrique Possi fala da credibilidade da Promoção Poupança Premiada: “Essa é uma Campanha tradicional, os associados e poupadores esperam por ela todos os anos. São centenas de chances de ganhar e isso faz com que as pessoas tenham vontade de participar, criando assim, o hábito de poupar e criar uma reserva financeira”, explica.

No ano passado a Sicredi Norte Sul foi quem distribuiu o prêmio de 500 mil reais no sorteio especial de outubro, mês da poupança. Na ocasião, a associada Evanildes Granemann, também de Figueira foi a sorteada.

Soraia da Silva Lázaro, gerente da agência de Figueira comemora: “A sorte está aqui em Figueira e estamos confiantes esse ano de que um dos super prêmios vai sair aqui novamente, isso não forem os dois!”. Ela fala da alegria em contemplar seus associados: É uma emoção quando sai sorteado da nossa agência, pois é uma maneira de agradecer a confiança deles e da comunidade em nosso trabalho!”.

A promoção, realizada pelo Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, segue até dezembro, com 200 sorteios semanais de R$ 5 mil, um prêmio especial de R$ 500 mil, em outubro, celebrando o Dia Mundial da Poupança – além do grande sorteio final de R$ 1 milhão, em dezembro.

Para participar é muito simples: a cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado automaticamente um número da sorte para o associado concorrer nos sorteios, que são realizados pela Loteria Federal. Não é necessário se cadastrar. Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensal na conta), as chances de ganhar são em dobro. Para verificar os números

o débito mensal na conta), as chances de ganhar são em dobro. Para verificar os números da sorte de cada associado, nomes dos ganhadores, regulamento completo e outras informações, basta acessar o site da campanha.